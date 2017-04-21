Кризис

Эффективность торгов имуществом банкротов в России в I квартале снизилась на треть

В России в I квартале 2017 года доля проданного имущества должников составила 13% от выставленного на торги, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом свидетельствуют данные электронных площадок (ЭТП) о торгах в ходе процедур банкротства компаний, раскрытые на «Федресурсе».



При этом в январе-марте 2017 года удалось продать 5% предметов имущества, выставленных на аукционы (как и в первом квартале 2016 года) и 69% — на торгах в форме публичного предложения (было 54%).



«Предложение имущества на аукционах выросло в два раза к аналогичному периоду прошлого года, а доля проданных лотов осталась на уровне 5% от предложенных, что дало общее снижение эффективности торгов», — сказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



Реализация имущества должников, согласно действующему регулированию, происходит в несколько этапов: сначала на аукционах с повышением цены по сравнению с рыночной (она, как правило, является начальной). Затем, в случае, если продать имущество не удалось (а большинство торгов признаются несостоявшимися), оно продается с понижением цены на торгах в форме публичного предложения.



На практике имущество банкротов продается с третьей или четвертой попытки, что занимает порядка года, и со снижением цены на 60-70%.



При этом интерес покупателей к торгам имуществом должников оставляет желать лучшего. В первом квартале 2017 года на 100 лотов, выставленных на аукционы, в среднем пришлось 13 допущенных участников, на торгах в форме публичного предложения — 25 участников.



До десяти участников, претендующих на один лот, можно наблюдать на торгах по реализации таких ликвидных активов, как, например, земельные участки в Московской области, но это исключение, рассказал А. Юхнин.



За три месяца 2017 года в России обанкротились 3 тыс. 26 компаний, что на 10% ниже уровня последнего квартала прошлого года и почти совпало с показателем первого квартала 2016 года.

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