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ФАС России представит президенту РФ проект национального плана развития конкуренции

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России подготовила проект национального плана развития конкуренции. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.



«ФАС России подготовила проект национального плана развития конкуренции, который в ближайшее время представит президенту РФ. Очень надеемся, что это план будет президентом одобрен», — сказал С. Пузыревский.



Основанием для подготовки этого документа явились исследования и анализ ФАС экономической ситуации в России по многим параметрам.



«В российской экономике сохраняется тенденция достаточно большого государственного участия. Если в 2003 году доля государства в экономике составляла около 35%, то сейчас достигла 70%», — добавил С. Пузыревский.

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