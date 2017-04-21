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ФАС России представит президенту РФ проект национального плана развития конкуренции
21 апрель 2017 (17:01)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России подготовила проект национального плана развития конкуренции. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.
«ФАС России подготовила проект национального плана развития конкуренции, который в ближайшее время представит президенту РФ. Очень надеемся, что это план будет президентом одобрен», — сказал С. Пузыревский.
Основанием для подготовки этого документа явились исследования и анализ ФАС экономической ситуации в России по многим параметрам.
«В российской экономике сохраняется тенденция достаточно большого государственного участия. Если в 2003 году доля государства в экономике составляла около 35%, то сейчас достигла 70%», — добавил С. Пузыревский.
«ФАС России подготовила проект национального плана развития конкуренции, который в ближайшее время представит президенту РФ. Очень надеемся, что это план будет президентом одобрен», — сказал С. Пузыревский.
Основанием для подготовки этого документа явились исследования и анализ ФАС экономической ситуации в России по многим параметрам.
«В российской экономике сохраняется тенденция достаточно большого государственного участия. Если в 2003 году доля государства в экономике составляла около 35%, то сейчас достигла 70%», — добавил С. Пузыревский.
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