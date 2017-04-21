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Неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга в марте превысили 137 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В марте 2017 года неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга составили 137 млн 847 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Доходы от приватизации составили 84 млн 662 тыс. руб., от аренды — 47 млн 379 тыс. руб., от рекламы — 3 млн 563 тыс. руб.



Напомним, неналоговыми считаются доходы, получаемые в виде платы за пользование государственными фондами или имуществом, а также компенсации за оказанные услуги юридическим и физическим лицам.

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