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Онлайн-МФО кредитуют клиентов с плохой кредитной историей в три раза чаще банков

УрБК, Москва, 21.04.2017. Онлайн-МФО кредитуют клиентов с плохой кредитной историей втрое чаще банков. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные исследования БКИ «Эквифакс» и сервиса «Е заем».



Так, если заемщиков, имевших в прошлом просрочки более 90 дней, в МФО 37,5%, то в банках их 10,4%.



Самые низкие доли в МФО приходятся на клиентов с просрочками от 30 до 90 дней. Клиенты с хорошей кредитной историей (без просрочек) — на втором месте. При этом в офлайн-МФО их доля выше. В банках, напротив, клиенты с хорошей кредитной историей составляют большинство, 48,9% против 24,2% в офлайн-МФО и 17,4% в онлайн-компаниях.



«Статистика показывает, что сервисы онлайн-кредитования позволяют получить средства людям даже с неидеальной кредитной историей. При этом за год их доля выросла более чем на 6%. Такие клиенты обращаются к разным кредиторам, но получить банковский кредит им гораздо сложнее, чем заем в МФО — не только в разгар кризиса, но и сейчас. В результате даже те из клиентов, кто раньше получал кредиты, сейчас пользуются онлайн-займами — для них это обычный финансовый инструмент», — говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.



Кроме того, как выяснилось, онлайн-МФО чаще всего не возвращают займы вовремя клиенты без кредитной истории. Из них просрочки в 2016 году допустили 56%, тогда как среди клиентов с кредитной историей таких 34,8%.



В то же время в банках и офлайн-МФО ситуация обратная — там просрочки чаще допускают клиенты с кредитной историей. Таких там 8,8% и 29,1% соответственно. А среди тех, кто кредитной истории не имел, банкам не вернули средства вовремя 5,5%, а офлайн-МФО — 21,3%.

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