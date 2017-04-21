Дайджест
В Анадыре уничтожат всех бездомных животных
21 апрель 2017 (17:04)
В Анадыре из-за опасности распространения бешенства уничтожат всех бездомных животных. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Утилизация бродячих зверей начнется 25 апреля. Уточняется, что безнадзорным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра владельца.
С начала 2017 года на территории городского округа зафиксировано три случая бешенства лис. Как сообщает «Интерфакс», за три месяца от нападений бродячих собак в Анадыре пострадало более 20 человек. В управлении Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу не исключают, что агрессивные собаки могут быть заражены бешенством.
Утилизация бродячих зверей начнется 25 апреля. Уточняется, что безнадзорным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра владельца.
С начала 2017 года на территории городского округа зафиксировано три случая бешенства лис. Как сообщает «Интерфакс», за три месяца от нападений бродячих собак в Анадыре пострадало более 20 человек. В управлении Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу не исключают, что агрессивные собаки могут быть заражены бешенством.
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