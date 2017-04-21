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В Анадыре уничтожат всех бездомных животных

В Анадыре из-за опасности распространения бешенства уничтожат всех бездомных животных. Об этом сообщается на сайте мэрии.



Утилизация бродячих зверей начнется 25 апреля. Уточняется, что безнадзорным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра владельца.



С начала 2017 года на территории городского округа зафиксировано три случая бешенства лис. Как сообщает «Интерфакс», за три месяца от нападений бродячих собак в Анадыре пострадало более 20 человек. В управлении Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу не исключают, что агрессивные собаки могут быть заражены бешенством.

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