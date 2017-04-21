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Глава Европарламента заявил о возможном возвращении Великобритании в ЕС

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что Великобританию, которая начала процесс выхода из Евросоюза, с радостью примут обратно, если на предстоящих 8 июня выборах британцы изменят свое решение. Об этом пишет газета The Guardian.



Таким образом он возразил британскому премьер-министру Терезе Мэй, заявившей, что после того как задействована статья 50 Лиссабонского соглашения, регламентирующая начало выход из ЕС, «пути назад нет».



По мнению Таяни, инициирование Brexit может быть легко отменено по воле оставшихся членов ЕС, если после всеобщих выборов произойдет смена правительства Соединенного Королевства, и к власти придут сторонники сохранения страны в составе Евросоюза.



Он также высказал угрозу наложить вето на любое соглашение в рамках Brexit, если оно не будет гарантировать в полной мере защиту существующих прав граждан ЕС в Великобритании.

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