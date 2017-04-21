Дайджест

В Венесуэле в массовых беспорядках пострадали более 220 человек

21 апрель 2017 (17:04)

В Венесуэле во время протестов пострадали 223 человека. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на коалицию «Круглый стол демократического единства».

Депутат Национального собрания Венесуэлы Мариальберт Барриос заявил, что в ходе акций протеста 19 и 20 апреля были задержаны 585 человек.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Венесуэле был убит военный.

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