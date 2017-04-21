Дайджест
В Китае столкнулись два туристических автобуса
21 апрель 2017 (17:04)
В Китае в результате столкновения двух туристических автобусов погиб один человек, 35 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
ДТП произошло вечером 20 апреля на скоростной трассе в округе Чандэ. Автобусы, в которых находились местные туристы, направлялись в округ Чжанцзяцзе.
Причиной аварии могло стать несоблюдение водителями дистанции между автобусами.
ДТП произошло вечером 20 апреля на скоростной трассе в округе Чандэ. Автобусы, в которых находились местные туристы, направлялись в округ Чжанцзяцзе.
Причиной аварии могло стать несоблюдение водителями дистанции между автобусами.
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