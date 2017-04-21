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Свердловское УФАС в 2016 году рассмотрело около 2 тыс. жалоб на государственные и муниципальные закупки
21 апрель 2017 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Свердловское УФАС России в 2016 году рассмотрело около 2 тыс. жалоб на проведение государственных и муниципальных закупок. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.
«Доля обоснованных жалоб оказалась относительно небольшой по сравнению с прошлыми годами — порядка 37%», — отметил он.
Свердловское УФАС в 2016 году взыскало в бюджет чуть более 26 млн руб. штрафов за различные нарушения.
«Но я не хотел бы акцентировать внимание на штрафах. Один из основных видов деятельности антимонопольного органа — это превентивная деятельность», — добавил Д. Шалабодов.
«Доля обоснованных жалоб оказалась относительно небольшой по сравнению с прошлыми годами — порядка 37%», — отметил он.
Свердловское УФАС в 2016 году взыскало в бюджет чуть более 26 млн руб. штрафов за различные нарушения.
«Но я не хотел бы акцентировать внимание на штрафах. Один из основных видов деятельности антимонопольного органа — это превентивная деятельность», — добавил Д. Шалабодов.
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