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Свердловское УФАС в 2016 году рассмотрело около 2 тыс. жалоб на государственные и муниципальные закупки

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Свердловское УФАС России в 2016 году рассмотрело около 2 тыс. жалоб на проведение государственных и муниципальных закупок. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.



«Доля обоснованных жалоб оказалась относительно небольшой по сравнению с прошлыми годами — порядка 37%», — отметил он.



Свердловское УФАС в 2016 году взыскало в бюджет чуть более 26 млн руб. штрафов за различные нарушения.



«Но я не хотел бы акцентировать внимание на штрафах. Один из основных видов деятельности антимонопольного органа — это превентивная деятельность», — добавил Д. Шалабодов.

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