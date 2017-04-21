Винный «патриотизм» отступает

В России сокращается потребление, а вслед за ним и производство отечественной винодельческой продукции. Эксперты отмечают, что это связано не только с относительной стабилизацией валютного курса и доступностью импорта, но и с кризисом перепроизводства российских вин в 2015 году, а также с потерей интереса к ним со стороны потребителей.Согласно исследованию компании BusinesStat, по итогам 2016 года объем продаж вин в России составил 951 млн л, что на 6,2% меньше показателя 2015 года. По словам экспертов, негативные тенденции на рынке сохраняются и в текущем году.«В любое кризисное время идет снижение продаж вина, хотя этого нельзя сказать об алкоголе в целом. Курс валют несколько стабилизировался, но на цены это принципиально не повлияло. В какой-то момент кризиса наметилась его внутренняя стабильность: для меня показателем является средняя цена покупаемой бутыли, которая с 1,5 тыс. руб. снизилась до 800-1 тыс. руб. На этом уровне ситуация и остается в настоящее время», — рассказал управляющий винотекой «АкваВита» в Екатеринбурге Леонид Шварцберг.На фоне общего сокращения спроса на винодельческую продукцию российские вина, ставшие популярными после присоединения Крыма и всплеска патриотических настроений граждан, вновь стали уступать место импортной продукции.«Когда импорт резко упал и началось его замещение, на 10% выросло производство игристых шампанских, на 25% — выпуск российских столовых вин. Но в 2016 году начался «откат». Производство снизилось, и в этом году ситуация только ухудшается. С октября прошлого года активно начал расти импорт винодельческой продукции: к настоящему времени он увеличился примерно на 20-25%. Это лишь отчасти может быть связано со снижением курса доллара США и евро: если бы не было роста спроса на зарубежное вино, за это время склады бы просто лопнули. Поэтому я считаю, что интерес потребителя к импортным винам сегодня увеличивается», — пояснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.По словам эксперта, этот тренд свидетельствует о том, что произошла экономическая стабилизация в той группе населения, которая до 2015 года предпочитала импортную продукцию. У кого-то появились деньги, а кто-то просто решил перестать отказывать себе в маленьких удовольствиях, когда кризис затянулся.«Алкогольный «патриотизм» провалился: в России он работает только до того момента, когда у среднего класса появляются средства на зарубежную продукцию. Чтобы убедить средний класс, что наши вина не хуже, понадобится еще много лет», — полагает Вадим Дробиз.Кроме того, Леонид Щварцберг считает, что в значительной степени переход покупателей вин на отечественную продукцию был обусловлен модой, которая сегодня исчерпала себя и теряет актуальность.«Мы наблюдаем снижение интереса к российским винам, и я думаю, что экономические тенденции на это влияют лишь косвенно. В нашей стране ничто не дешевеет, и цены на импортную продукцию не снизились. Просто в последние годы была определенная мода на наши вина. Людям было интересно их попробовать: они покупали разные сорта, ездили в туры по хозяйствам. Но эта тенденция постепенно сходит на нет, как и мода на крафтовое пиво. Конечно, есть приверженцы, остановившие свой выбор на российском вине, но многие уже накопили денег и поехали в Италию», — рассказал Леонид Шварцберг.В то же время жители Свердловской области по-прежнему не могут позволить себе вина, которые были им доступны до кризиса, и ищут более экономичные варианты. Поэтому винотеки активно пересматривают свои приоритеты в части выбора производителей напитков.«Мы реагируем на рыночную ситуацию и ищем новые, неоткрытые регионы Европы, которые ранее не были заметны. Например, Бургундия стала дорогим для наших клиентов регионом, в то же время германские вина вернулись к высокому качеству, которое было для них характерно в начале XX века, и составляют хорошую альтернативу. Также некоторые итальянские регионы, куда идут хорошие инвестиции, ранее являлись поставщиками столовых вин, но теперь представляют высококачественную продукцию, приемлемую по цене. То есть мы работаем с людьми, не удорожая стоимость их выбора», — рассказал владелец «Винотеки Соловьева» Семен Соловьев.Таким образом, импортная винодельческая продукция в настоящее время восстанавливает свои позиции на российском рынке. И этот тренд на фоне общего снижения потребления вина в стране негативно сказывается на бизнесе производителей и продавцов отечественных напитков. По словам экспертов, винный «патриотизм» оказался временным явлением и уже сегодня сходит на нет, в том числе среди потребителей Свердловской области.