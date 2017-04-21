Новости дня

ОКБ: Банкам и офлайн-МФО хуже всего платят клиенты в возрасте от 25 до 30 лет

УрБК, Москва, 21.04.2017. В 2016 году больше всего банковских должников было среди заемщиков в возрасте от 25 до 30 лет — среди них хотя бы на один день платеж задержали 30,4%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Объединенным кредитным Бюро и сервисом онлайн-кредитования «Е заем».



То же самое касается офлайн-МФО — среди клиентов в возрасте 25-30 лет в прошлом году должников было 55%. При этом в 2015 году наиболее рискованными для банков были клиенты до 25 лет, тогда платеж по кредиту пропустили 32,6% из них.



При этом для онлайн-МФО — где все процессы происходят в интернете — именно среди них второй год подряд наибольшая доля должников. 28,9% в 2016 году и 31,3% в 2015.



Клиенты с наилучшей платежной дисциплиной и для банков, и для офлайн-МФО — те, кому больше 60 лет. Из них платеж банкам в 2016 году задержали лишь 14,5%, а МФО — 28,3%. Но если для банков этот показатель за год вырос на 0,3 процентных пункта, то для офлайн-МФО он, напротив, снизился на 3,6 процентных пункта.



Однако в онлайн-МФО реже всего в прошлом году пропускали платежи клиенты в возрасте от 50 до 60 лет — 20,8%. При этом годом ранее наименьшая доля пришлась на тех, кому 45-50 лет, среди них должников было 23,1%.



«Более высокая платежная дисциплина клиентов старшего возраста объясняется тем, что они более опытны и финансово грамотны. Такие заемщики привыкли планировать свой бюджет и реже совершают необдуманные покупки. Представители молодого поколения, напротив, более склонны получать кредиты, которые сложно будет вернуть. К тому же, молодые люди реже имеют стабильную работу», — пояснил управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: