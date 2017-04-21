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УБРиР выпустил банковскую гарантию компании ЛСР на 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил банковскую гарантию ООО «ЛСР.Строительство-М» в пользу АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» на сумму 1,026 млрд руб. сроком до 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Гарантия предоставлена для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов, расположенных в Северо-Восточном административном округе Москвы по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 167 (2 очередь строительства).



«Строительная отрасль всегда являлась индикатором состояния российской экономики. В сегодняшних экономических условиях банки очень тщательно и взвешенно подходят к выбору предприятий для сотрудничества, чтобы минимизировать возможные риски», — говорит руководитель филиала «Санкт-Петербургский» Уральского банка реконструкции и развития Александр Казанский.



По его словам, с «Группой ЛСР» петербургский филиал работает с 2015 года, а головной офис УБРиР успешно сотрудничает с предприятием уже 16 лет.



«Мы знаем, что даже в кризисные времена компания показывает хороший финансовый результат, кроме того, это системообразующее предприятие для всего Северо-Западного федерального округа с хорошими позициями в Москве», — сказал А. Казанский.

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