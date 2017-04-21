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Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 29 коп.
21 апрель 2017 (14:45)
УрБК, Москва, 21.04.2017. Банк России установил официальные курсы валют на выходные. Курс долл. США снизился на 18,58 коп. до 56,23 руб. Курс евро — на 29,52 коп., составив 60,31 руб.
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