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Компании «Энергосберегающие технологии» и «Эталон-Трейд» исключили из реестра подрядчиков по капремонту в Свердловской области

21 апрель 2017 (14:28)

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Комиссия по проведению предварительного отбора подрядчиков при минЖКХ Свердловской области исключила из реестра квалифицированных подрядных организаций ООО «Энергосберегающие технологии» и ООО «Эталон-Трейд». Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«Основанием для исключения организаций из реестра стало предоставление ими недостоверной информации о своей деятельности. В обоих случаях речь идет о расчетах по уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год. После проведенной проверки, Пенсионный Фонд Российской Федерации не подтвердил те сведения, которые были представлены в заявке потенциальных подрядчиков. Отчетность, направленная ими в его адрес, содержала информацию другого характера», — рассказал глава ведомства Николай Смирнов.

Компании лишены права участия в проведении капремонта многоквартирных домов в регионе. Решение принято в соответствии с федеральным законодательством.

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