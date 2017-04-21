Студии обвалили продажи коммунальных квартир

Комнаты в общежитиях, малосемейках и коммунальных квартирах всегда были востребованным товаром на рынке жилья Екатеринбурга. Их достаточно быстро раскупали не только для собственного проживания, но и для сдачи в аренду. Однако времена изменились. После начала кризиса многие девелоперы переориентировались на строительство малогабаритного жилья, в том числе квартир-студий. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в 2010 году их доля на первичном рынке составляла 1%, в 2016 году — 13%. Многие студии размещены в полностью готовых новостройках. Они стали перетягивать значительную часть потенциальных покупателей комнат.По итогам 2016 года падение цен в этом сегменте было в несколько раз выше, чем в среднем по рынку. Средняя стоимость однокомнатных квартир в Екатеринбурге за 12 месяцев прошлого года (по данным УПН) сократилась на 4,2%, двухкомнатных — на 3%, трехкомнатных — на 3,8%, многокомнатных — на 6,2%. Между тем средняя цена комнат в коммунальных квартирах, общежитиях и малосемейках за аналогичный период времени снизилась почти на 10% (с 72 тыс. 577 руб. до 65 тыс. 362 руб. за кв. м.).В 2017 году падение стоимости жилья в этом сегменте продолжается. По состоянию на 20 апреля средняя цена комнат в Екатеринбурге составляет 64 тыс. 017 руб., что на 2,1% ниже уровня конца декабря 2016 года.Как отметил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, негативная динамика во многом связана с появлением нового продукта на рынке в лице квартир-студий.«Очевидно, что этот сегмент перетягивает покупателей, которые ранее приобретали комнаты в общежитиях и малосемейках. Мы это хорошо видим по динамике цен. Если в среднем по рынку происходит медленная коррекция, то в этом сегменте наблюдается глубокое падение. Условно говоря, многие покупатели отказываются от приобретения комнат за 1 млн руб. и принимают решение взять квартиру-студию за 1,5 млн руб.», — заявил М. Хорьков.Эксперт считает, что этот продукт можно назвать «современными общагами».«В последние два года этот сегмент активно растет. Ничего плохого в квартирах-студиях как формате жилья нет. Однако настораживает тот факт, что у нас в некоторых проектах на них приходится 70-90% от общего объема площадей. Долгое время этот сегмент в Екатеринбурге оставался дефицитным. Сейчас этот спрос постепенно насытился. Несмотря на это, екатеринбургские застройщики продолжают закладывать большое число студий в свои будущие проекты», — сообщил М. Хорьков.Руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосел» Сергей Меньшенин также считает, что квартиры-студии стали альтернативой для потенциальных покупателей комнат в общежитиях и малосемейках.«В последнее время на вторичном рынке жилья Екатеринбурга заметно увеличилось число студий. Объем предложения очень большой. Естественно, все это напрямую влияет на продажу комнат. Логично, что люди все чаще выбирают новые квартиры. Им проще немного доплатить, зато жить с комфортом», — полагает С. Меньшенин.Представитель агентства «Недвижимость-К» Михаил Чемякин сообщил, что квартиры-студии заняли свободную нишу на рынке жилья.«До начала кризиса у покупателей не было никакого выбора. Условно говоря, раньше комнату можно было купить за 700-800 тыс. руб., «однушку» — за 2,2-2,5 млн руб. Сейчас появился абсолютно новый сегмент, которого раньше не было. Он находится между однокомнатными квартирами и комнатами. Студия обладает практически всеми преимуществами обычного жилья. Здесь есть отдельная ванная, санузел, коридор. Неудивительно, что этот сегмент перетягивает часть покупателей и комнат, и стандартных однокомнатных квартир», — рассказал М. Чемякин.В настоящее время свердловские застройщики продолжают закладывать много студий в свои новые проекты. Поэтому стоимость комнат в ближайшие годы снизится еще сильнее. Ситуация изменится только после роста платежеспособного спроса и массового ухода застройщиков из сегмента «суперэконом».