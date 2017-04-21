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С начала года более 15 тыс. свердловчан запрещен выезд за границу из-за долгов
21 апрель 2017 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Сотрудники УФССП России по Свердловской области с начала 2017 года вынесли в отношении более 15 тыс. должников постановления о временном ограничении на право выезда из Российской Федерации. Общая сумма долга «невыездных» составила порядка 20 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«Таким образом, многие должники Свердловской области, планирующие провести майские праздники за границей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Из числа «невыездных» наибольшее количество составляют алиментщики — 3 тыс. 443 человека. Еще одной крупной группой должников являются граждане, не погасившие уголовные штрафы, — их 1 тыс. 980 человек. Кроме того, 1 тыс. 164 автомобилиста проигнорировали штрафы Госавтоинспекции, у 963 свердловчан накопилась задолженность по коммунальным платежам.
Еще у 2 тыс. 714 должников сумма взыскания превысила 1 млн руб.
В результате применения ограничительной меры более 700 граждан Свердловской области захотели пересечь границу нашей страны и оплатили свои долги, что в общем составило более 80 млн руб.
«Таким образом, многие должники Свердловской области, планирующие провести майские праздники за границей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Из числа «невыездных» наибольшее количество составляют алиментщики — 3 тыс. 443 человека. Еще одной крупной группой должников являются граждане, не погасившие уголовные штрафы, — их 1 тыс. 980 человек. Кроме того, 1 тыс. 164 автомобилиста проигнорировали штрафы Госавтоинспекции, у 963 свердловчан накопилась задолженность по коммунальным платежам.
Еще у 2 тыс. 714 должников сумма взыскания превысила 1 млн руб.
В результате применения ограничительной меры более 700 граждан Свердловской области захотели пересечь границу нашей страны и оплатили свои долги, что в общем составило более 80 млн руб.
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