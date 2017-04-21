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Власти США намерены предъявить обвинения Ассанжу

21 апрель 2017 (13:11)

Власти США подготовили обвинения в адрес основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и намерены добиваться его ареста. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц.

В период работы предыдущей администрации президента Барака Обамы руководство Минюста установило, что выдвинуть обвинения против Ассанжа будет затруднительно, потому что WikiLeaks был не единственным ресурсом, который публиковал документы, украденные, в частности, военнослужащим армии США Брэдли Мэннингом, ныне известной как Челси Мэннинг. Секретные данные публиковала и газета The New York Times.

Тогда расследование в связи с деятельностью WikiLeaks продолжалось, однако процесс выдвижения обвинений был отложен. В частности, утверждалось, что подобное преследование противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

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