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Верховный суд РФ запретил «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС.



В решении говорится о немедленном прекращении деятельности 395 отделений организации, действующих на территории России.



В свою очередь, представитель «Свидетелей Иеговы» заявил о намерении обратиться в апелляциионную инстанцию и при необходимости дойти до ЕСПЧ. Решение вступит в силу через 30 суток.



Ранее в апреле «Свидетели Иеговы» попросили Верховный суд признать их жертвой политических репрессий, однако иск не был принят.

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