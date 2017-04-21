Дайджест

Украина выступила против проведения Ялтинского форума

МИД Украины выразил решительный протест России в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.



По мнению министерства, проведение этого мероприятия является грубым нарушением Россией государственного суверенитета и законодательства Украины и общепризнанных норм международного права.



Киев высказал категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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