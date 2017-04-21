Дайджест
Во Франции могут приостановить кампанию по выборам президента
21 апрель 2017 (13:10)
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон после атаки на полицейских в Париже призвал приостановить кампанию по выборам президента. Об этом сообщает Reuters.
Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны. Аналогичное решение приняла и кандидат от Национального фронта Марин Ле Пен.
Нападение на сотрудников органов правопорядка было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.
Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны. Аналогичное решение приняла и кандидат от Национального фронта Марин Ле Пен.
Нападение на сотрудников органов правопорядка было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.
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