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За I квартал чистая прибыль «Магнита» по МСФО снизилась на 8,4%
21 апрель 2017 (13:04)
УрБК, Москва. 21.04.2017. Один из крупнейших российских ритейлеров — «Магнит» — в I квартале 2017 года снизил чистую прибыль по МСФО по сравнению с годом ранее на 8,49% — до 7,543 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные компании.
Аналитики полагали, что прибыль компании в предыдущем квартале снизилась на 10,82% — до 7,351 млрд руб. Выручка «Магнита» в январе-марте увеличилась на 4,58% и составила 266,98 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагал рост на 6,89% — до 272,9 млрд руб.
Показатель EBITDA по МСФО вырос на 6,09% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года — до 20,99 млрд руб. Таким образом, результаты торговой сети оказались лучше консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что EBITDA ритейлера в январе-марте увеличится на 0,35%, до 19,859 млрд руб.
Особенностью новой публикации стало то, что ритейлер перестал раскрывать ежемесячные данные по выручке и начал сообщать рынку о своих квартальных операционных показателях одновременно с финансовыми результатами.
Напомним, чистая прибыль «Магнита» по МСФО в 2016 году снизилась на 7,9% — до 54,4 млрд руб., EBITDA выросла на 3,7% — до 107,793 млрд, выручка — на 13,1%, до 1,075 трлн руб.
Аналитики полагали, что прибыль компании в предыдущем квартале снизилась на 10,82% — до 7,351 млрд руб. Выручка «Магнита» в январе-марте увеличилась на 4,58% и составила 266,98 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагал рост на 6,89% — до 272,9 млрд руб.
Показатель EBITDA по МСФО вырос на 6,09% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года — до 20,99 млрд руб. Таким образом, результаты торговой сети оказались лучше консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что EBITDA ритейлера в январе-марте увеличится на 0,35%, до 19,859 млрд руб.
Особенностью новой публикации стало то, что ритейлер перестал раскрывать ежемесячные данные по выручке и начал сообщать рынку о своих квартальных операционных показателях одновременно с финансовыми результатами.
Напомним, чистая прибыль «Магнита» по МСФО в 2016 году снизилась на 7,9% — до 54,4 млрд руб., EBITDA выросла на 3,7% — до 107,793 млрд, выручка — на 13,1%, до 1,075 трлн руб.
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