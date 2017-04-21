Новости дня

Передано в суд уголовное дело о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Олега Дудко, который обвиняется в попытке заказного убийства бывшего начальника УМВД Екатеринбурга, начальника управления по безопасности и режиму Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», Бориса Тимониченко.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, О. Дудко обвиняется по части 3 статьи 30 — пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство по найму», части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов», части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств».



«В период с февраля 2015 года до февраля 2016 года О. Дудко, реализуя свой преступный умысел на убийство, приискал пистолет, предназначенный для стрельбы патронами калибра 9 мм, скомплектованный самодельным способом из деталей заводского изготовления, который он незаконно хранил в квартире по улице Черепанова в Екатеринбурге и в неустановленных следствием местах. В ходе наблюдения О. Дудко и Игорь Казаков установили, что потерпевший в рабочие дни покидает свою квартиру в одно и то же время», — сказано в сообщении.



19 февраля 2016 года около 7.00 О. Дудко прибыл к дому Б. Тимониченко по улице Родонитовой и произвел один выстрел из пистолета ему в голову. Кроме того он похитил у потерпевшего паспорт, кожаную сумочку, кошелек-портмоне, не менее 3 тыс. руб., и два мобильных телефона — iPhone 6 и iPhone 4. После чего скрылся на машине под управлением И. Казакова.



Борис Тимониченко выжил, так как пуля не задела жизненно важные органы, и ему своевременно была оказана медицинская помощь.



Кроме этого у сожительницы О. Дудко, являющейся арбитражным управляющим, в связи с участием в процедуре банкротства одного из предприятий, произошел конфликт с исполнительным директором другого уральского предприятия. Узнав об этом, О. Дудко решил поджечь автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий супругу исполнительного директора предприятия. 4 апреля 2015 года совместно с Игорем Казаковым О. Дудко осуществил поджог данного автомобиля во дворе дома по улице 8 Марта в Екатеринбурге.



Также в период до февраля 2016 года О. Дудко незаконно приобрел две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты, снаряженные боевыми ударно-дистанционными запалами, которые в соответствии с заключением экспертизы являются взрывными устройствами. Их он незаконно хранил в квартире в Екатеринбурге.



Уголовное дело в отношении И. Казакова выделено в связи с заключением досудебного соглашения и уже рассматривается в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Уголовное дело по обвинению О. Дудко направлено для рассмотрения по существу тот же суд.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: