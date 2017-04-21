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РМК поддержит международный турнир по боксу и ММА «День Победы-72» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Международный турнир по боксу и ММА в Екатеринбурге «День Победы-72», который организует компания «РМК Боксинг Промоушен», стартует 5 мая во Дворце игровых видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании.



В рамках турнира зрители увидят 10 поединков, 7 из которых титульные. В главном бою вечера на ринге сойдутся чемпион мира среди молодежи Магомед Курбанов (10-0, 8 КО) из Екатеринбурга и Вирджилиус Стапулионис (27-4-1, 19 КО) из Литвы. В 10-раундовом противостоянии боксёры оспорят титул чемпиона WBO Inter-Continental. Сопернику Курбанова 30 лет, его рост 179 см, на профессиональном ринге он одержал 27 побед (из них 19 нокаутом), потерпел 4 поражения и один бой провел вничью.



Напомним, что Магомед Курбанов должен был боксировать с легендой мирового бокса, чемпионом планеты в трёх весовых категориях Шейном Мосли. Но этот бой был перенесен на 9 сентября 2017 года по причине перелома руки американца.



«Я не огорчен переносом боя в связи с травмой Шейна Мосли. Конечно, мне очень хочется провести этот бой, сразиться с легендой бокса, и я надеюсь, осенью мы с Шейном встретимся в ринге. А пока я продолжаю тренировки в прежнем режиме, специфика подготовки принципиально не изменится, я готов к бою с новым соперником. Очень хорошие результаты дала и подготовка по ОФП в Киргизии, организованная «РМК Боксинг Промоушен» для нашей команды», — говорит М. Курбанов.



Также в рамках турнира 5 мая свой очередной бой проведет звезда смешанных единоборств, екатеринбуржец Иван Штырков (9-0, 7 КО). На этот раз его соперником станет участник чемпионата UFC Фил Де Фрайс (12-5-1, 11 КО) из Великобритании — очень сильный боец, на счету которого 12 побед в профессиональных боях, 11 из них он завершил досрочно.



Помимо М. Курбанова и И. Штыркова на ринг во Дворце игровых видов спорта 5 мая выйдут такие известные боксеры, как Евгений Градович, Михаил Алексеев, Евгений Чупраков. Вся карта боев на 5 мая уже сформирована.



Чемпион мира-2014 по версии Международной боксерской федерации Евгений Градович сразится с колумбийцем Хуго Беррио за титул чемпиона WBA Inter-Continental. Еще одному успешному бойцу — Евгению Чупракову — предстоит защищать свой титул чемпиона WBO Inter-Continental в бою с филиппинцем Еденом Сонсона, который в общемировом боксерском рейтинге стоит намного выше Чупракова. А молодой и перспективный боксер Михаил Алексеев сразится с очень похожим по стилю соперником из Мексики — Сальвадором Брисено.



В преддверии турнира по традиции состоится ряд мероприятий, среди которых пресс-конференция с организаторами и участниками шоу, а также процедура взвешивания бойцов.

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