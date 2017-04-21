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Минпромторг: Либерализация регулирования оборота спиртного позволит в 10 раз снизить долю нелегального алкоголя

УрБК, Москва, 21.04.2017. Либерализация регулирования оборота спиртного позволит в 10 раз снизить долю нелегального алкоголя на рынке, в шесть раз уменьшить долю теневой розницы, при этом добиться такого эффекта можно уже в течение ближайшего года — 1,5 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минпромторга.



Ведомство уверено, что за указанный срок можно снизить долю нелегальных точек до 5-8% вместо нынешних 30%, а долю нелегального крепкого алкоголя и суррогатов — до 5-15% вместо 50-70%. Однако для этого необходимо принять ряд мер по удешевлению и упрощению лицензирования розничной продажи. К таким мерам относятся снятие запрета на интернет-торговлю алкоголем, отказ от требования иметь в собственности или рознице стационарную точку размером не менее 50 кв. м., смягчение запрета на торговлю алкоголем менее чем в 100 м. от школ. Кроме того, Минпромторг уверен в необходимости приблизить цену легального крепкого алкоголя к 110-130 руб. за литр за бутылку объемом 0,5 л, перераспределить сборы от акцизов в пользу регионов и муниципалитетов на основе данных об объемах легальных продаж в ЕГАИС. Размер госпошлины на лицензирование продаж, по мнению ведомства, надо дифференцировать: 65 тыс. руб. в год за объект в крупных городах, 26 тыс. руб. в год — в крупных и средних городах, 3,5 тыс. руб. — в селах.



Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев полагает, что оценки Минпромторга реальны. Дифференциация акцизов, по его словам, «простимулирует региональные власти контролировать легальность розничных продаж алкоголя, а не заниматься сепаратизмом».



По данным директора отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, объем нелегального рынка алкоголя составляет около 1 млрд л. По его мнению, победить нелегальный рынок регулированием невозможно.



«Водку по 50-100 руб. употребляет крайне бедное население, которое никогда не пойдет в легальную розницу», — полагает он.

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