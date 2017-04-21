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Свердловские энергетические предприятия подготовили к началу паводкового и пожароопасного периодов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Предприятия энергетического комплекса Свердловской области по поручению региональных властей приняли исчерпывающие меры для надежного электроснабжения потребителей в паводковый и пожароопасный периоды. Об этом сообщил заместитель руководителя штаба, первый заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, передает департамент информационного политики губернатора Среднего Урала.



В рамках подготовки к паводковому периоду на каждом из предприятий энергетического комплекса региона сформированы противопаводковые комиссии, проведены проверки укомплектованности аварийного запаса материалов и оборудования.



«Для восстановления электроснабжения поврежденных объектов сформирован автопарк из 428 единиц автомобильной и специализированной техники, укомплектованы 23 мобильные бригады специалистов. На особый контроль взято более 200 находящихся в зоне риска подтопления электросетевых объектов. За каждой из предполагаемых зон подтопления закреплены ответственные лица, организованы ежедневные обходы и осмотры линий электропередачи. На случай возникновения внештатных ситуаций все районы электрических сетей обеспечены резервными источниками электроснабжения», — подчеркнул Игорь Чикризов.



Аналогичные меры, отметил он, приняты и для прохождения пожароопасного периода: для ликвидаций возможных технологических нарушений во всех компаниях созданы необходимые резервы материально-технических ресурсов, техники, оборудования и автотранспорта. Сотрудниками предприятий проводятся внеочередные осмотры высоковольтных линий электропередачи на предмет несанкционированного складирования в охранной зоне и наличия путей подъезда, расчистка трасс электроснабжения от древесно-кустарниковой растительности и другие профилактические мероприятия.



С целью своевременного принятия мер по ликвидации возможных технологических нарушений и оперативного восстановления энергоснабжения потребителей непрерывный мониторинг ситуации во время всего паводкового и пожароопасного периода будет осуществляться как со стороны ответственных лиц и персонала предприятий так и со стороны регионального штаба.

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