Новости дня
В Екатеринбурге закроют участок улицы Ключевской для ремонта сетей
21 апрель 2017 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства закроет движение автотранспорта в районе улицы Ключевской, 158 от Торфорезов до Лоцмановых.
Как сообщается на сайте горадминистрации, ограничения, связанные с аварийно-восстановительными работами на сети холодного водоснабжения, продлятся с 25 апреля по 10 мая 2017 года.
Как сообщается на сайте горадминистрации, ограничения, связанные с аварийно-восстановительными работами на сети холодного водоснабжения, продлятся с 25 апреля по 10 мая 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге строители закроют на выходные участок улицы Заводской
- В Екатеринбурге закроют проезд на участке улицы Горького
- В Екатеринбурге дорожники до конца сентября перекроют участок улицы Ключевской
- В Екатеринбурге на выходные закроют часть улицы Шейнкмана
- Улица Садовая будет закрыта на две недели из-за строительства сети водоснабжения
Loading...