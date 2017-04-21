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В Екатеринбурге закроют участок улицы Ключевской для ремонта сетей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства закроет движение автотранспорта в районе улицы Ключевской, 158 от Торфорезов до Лоцмановых.



Как сообщается на сайте горадминистрации, ограничения, связанные с аварийно-восстановительными работами на сети холодного водоснабжения, продлятся с 25 апреля по 10 мая 2017 года.

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