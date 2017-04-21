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Банк России планирует создать платформу моментальных платежей и переводов для физлиц

УрБК, Москва, 21.04.2017. ЦБ РФ с банками, входящими в ассоциацию «Финтех», намерен создать платформу моментальных платежей (p2p), люди смогут проводить платежи в пользу других физических лиц и для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.



По ее словам, суммы платежей — до 100 тыс. руб., совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки). Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты, обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и другое, пишет газета.



В проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, сообщил изданию исполнительный директор «Финтеха», председатель совета директоров Qiwi Борис Ким, концепцию утвердит набсовет ассоциации в июне.



Специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея заявил, что платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами. По его мнению, возглавив разработку подобной платформы, ЦБ теряет роль арбитра и подрывает развитие другой своей инициативы — платежной системы «Мир».



Сообщается, что основным идентификатором, вероятнее всего, будет номер банковского счета, у переводов с карты на карту есть свои ограничения. Однако Ким считает, что для повышения надежности расчетов альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе. К номеру счета могут быть привязаны вторичные идентификаторы, например, номер телефона, логины в соцсетях, карты, но в основе будет все же перевод между счетами.

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