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В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в разбойных нападениях на офисы микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 23 Каменска-Уральского задержали подозреваемого в совершении разбойных нападений на финансово-кредитные организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



16 апреля в вечернее время на улице Алюминиевой неизвестный гражданин, находясь в помещении павильона микрозаймов, с применением предмета, используемого в качестве оружия, напал на кассира, открыто похитил денежные средства и скрылся. Добычей злоумышленника стали чуть более 14 тыс. руб.



«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 23 за совершение данного преступления задержали 29-летнего гражданина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и преступления имущественного характера. Был освобожден условно-досрочно в 2011 году», — сказано в сообщении.



В ходе проведения дальнейших оперативных и следственных действий мужчина изобличен во втором аналогичном преступлении — 29 января в районе 21.00 злоумышленник, находясь в офисе микрозаймов, расположенном на территории Синарского района, угрожая ножом девушке-менеджеру, открыто похитил 60 тыс. руб.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной статьи — 10 лет лишения свободы.



Подозреваемый заключен под стражу.

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