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Чистая прибыль Visa по итогам I полугодия 2016-2017 фингода сократилась на 31%

УрБК, Москва, 21.04.2017. Чистая прибыль американской компании Visa Inc. по итогам I полугодия 2016-2017 финансового года, завершившегося 31 марта, опустилась на 31,4%, составив 2,5 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании.



В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,04 долл. США против 1,51 долл. США в отчетном периоде в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa составила 8,938 млрд долл. США, что на 24,2% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.



По итогам II квартала чистая прибыль Visa упала почти в 4 раза, до 430 млн долл. США. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 0,18 долл. США против 0,71 долл. США в отчетном периоде в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa составила 4,477 млрд долл. США, что на 23,4% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.



Компания сообщила, что завершила во II квартале реорганизацию Visa Europe и ряда других своих подразделений. В связи с этим компания понесла расходы в размере 1,5 млрд долл. США на выплату налогов, учтенных первоначально при покупке Visa Europe, 192 млн долл. США на административные расходы. Данные по разводненной прибыли на акцию учитывают эти расходы. Без учета данных статей скорректированная чистая прибыль компании выросла на 27% в годовом выражении и составила 2,1 млрд долл. США, а скорректированная прибыль на акцию — 0,86 долл. США за акцию.



По итогам текущего 2016-2017 фингода Visa по-прежнему ожидает рост выручки в 16-18%. Прогноз включает в себя возможное отрицательное влияние от колебаний курса валют.

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