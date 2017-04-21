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Налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2016 году выросли на 9,4%

УрБК, Москва, 21.04.2017. Несмотря на слабые макроэкономические показатели, налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2016 году выросли на 9,4% и составили почти 7,6 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.



В структуре консолидированного бюджета РФ доля поступлений в региональные бюджеты составила 52%. Основными налогами, формирующими доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, являются НДФЛ, налог на прибыль, акцизы и имущественные налоги.



Так, в 2016 году НДФЛ поступило более 3 трлн руб. с ростом на 7,5%; налога на прибыль организаций — 2,3 трлн руб. (+8,1%); имущественных налогов — 1,1 трлн руб. (+4,5%); акцизов — 661,7 млрд руб. (+36%).



«Самым важным для региональных бюджетов является налог на доходы физических лиц. В 2016 году его доля составила 40%. Рост поступлений налога на 7,5% соответствует росту номинальной заработной платы (+7,7% за 2016 год). Это свидетельствует о качественном администрировании платежей с фонда оплаты труда, а также опровергает мнение некоторых экспертов об уводе зарплат «в тень», — поясняют в пресс-службе.



Доля налога на прибыль в рассматриваемом периоде составила 30%. В ряде регионов, особенно там, где экономика имеет сырьевую направленность, она значительно выше. Рост поступлений обусловлен не только положительной динамикой финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, но и повышением эффективности налогового администрирования.



В 2016 году в общем объеме поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации имущественные налоги занимали 15%. В структуре имущественных налогов определяющую роль занимает налог на имущество организаций — 68,4%. Поступления составили 764,5 млрд руб., или на 7,3% больше 2015 года. Высокую динамику удалось достичь по налогу на имущество физических лиц — 119% (36,1 млрд руб.).



Акцизов на алкогольную продукцию поступило 67,5 млрд руб., что на 25,2% больше, чем в 2015 году. Такой темп роста достигнут без увеличения ставок. Рост поступлений по этому направлению удалось обеспечить благодаря пресечению масштабных схем уклонения от уплаты акцизов в 2016 году.

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