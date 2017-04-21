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В Артемовском горел железнодорожный вагон на станции

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Вчера в г. Артемовском на станции горел железнодорожный вагон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Сообщение о пожаре по адресу: г. Артемовский, ул. Дектярева поступило в 15.19 по местному времени. На площади 20 кв. м. поврежден железнодорожный вагон на станции», — рассказали в пресс-службе.



В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 15.29 огонь локализован, в 15.34 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.14.

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