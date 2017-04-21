Новости дня
В Артемовском горел железнодорожный вагон на станции
21 апрель 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. Вчера в г. Артемовском на станции горел железнодорожный вагон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре по адресу: г. Артемовский, ул. Дектярева поступило в 15.19 по местному времени. На площади 20 кв. м. поврежден железнодорожный вагон на станции», — рассказали в пресс-службе.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 15.29 огонь локализован, в 15.34 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.14.
«Сообщение о пожаре по адресу: г. Артемовский, ул. Дектярева поступило в 15.19 по местному времени. На площади 20 кв. м. поврежден железнодорожный вагон на станции», — рассказали в пресс-службе.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 15.29 огонь локализован, в 15.34 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.14.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге горел магазин «Л`Этуаль» на проспекте Ленина
- В Екатеринбурге горел павильон МФО «До зарплаты»
- В Екатеринбурге горел магазин «Автозапчасти» на улице Пехотинцев
- В Заречном произошел пожар в магазине торговой сети «Магнит»
- В Екатеринбурге на площади 2 тыс. кв. метров горел цех деревообработки
Loading...