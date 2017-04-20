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В Екатеринбурге цены на вторичном рынке жилья с начала года снизились на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. На 17 апреля 2017 года средняя цена предложения 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 66 тыс. 937 руб. По сравнению с началом года уровень цен снизился на 1,7%, а относительно показателей годичной давности — на 3%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей с начала 2017 года наблюдалось в сегментах «полнометражных квартир» — 2,7%. Заметно подешевели типовые квартиры в пятиэтажных домах, построенных в 70-80 годах, а также в домах «улучшенной планировки». Снижение стоимости в этих группах составило 1,8%.



Среди объектов различных размеров наиболее значительное снижение цен с начала года демонстрировали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их цены опустилась на 2,3% и на 2,5% соответственно. Теперь «однушки» выставляют на продажу в среднем по 71 тыс. 337 руб. за 1 кв. м., а «двушки» — по 65 тыс. 567 руб. за 1 кв. м.



Стоимость трехкомнатных и многокомнатных квартир снизилась не так заметно. «Трешки» подешевели на 0,6% и продаются по 65 тыс. 959 руб. за 1 кв. м., а квартиры с четырьмя и более комнатами стали дешевле на 1,1%, их цена составила на этой неделе 68 тыс. 957 руб. за 1 кв. м.



Стоимость 1 кв. м. жилой площади комнат в коммунальных квартирах с начала года упала на 2,1% и составила 64 тыс. 17 руб.



Объем предложения на вторичном рынке продолжает расти. С начала года количество объектов в базе данных УПН выросло на 6,2% и превысило отметку в 10 тыс. 700 квартир и более 1 тыс. 900 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке еще около 930 квартир.

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