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За два первых месяца 2017 года в УрФО было куплено лишь 185 автобусов

УрБК, Москва. 20.04.2017. В Уральском ФО объем автобусного рынка вырос на 203,3% за первые два месяца этого года, а в количественном выражении продажи составили всего 185 единиц. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Всего объем продаж такой техники в России вырос на 75,4% за январь-февраль этого года. В абсолютном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились с 1,07 тыс. до 1,87 тыс. ед.



Основным рынком сбыта такой техники остается Центральный регион. Здесь по итогам января-февраля 2017 года было реализовано 809 новых автобусов, что на 239% превышает результат продаж прошлого года.



Второй по емкости автобусный рынок в России — это Приволжский ФО, где за отчетный период объем реализации автобусов сократился на 10% и составил 258 ед. В Северо-Западном регионе за тот же период был продан 221 новый автобус (третье место среди рынков), что на 76,8% больше, чем было реализовано здесь годом ранее.



На рынке Сибирского округа прирост объемов реализации новых автобусов составил 23,8%, что составляет 161 единицу.



Добавим, что наиболее высокий спад продаж новых автобусов за январь-февраль 2017 года наблюдался в Северо-Кавказском ФО. Здесь было реализовано 39 автобусов, на 41,8% меньше, чем годом ранее. На 38,4% за тот же период сократились продажи автобусов на Дальнем Востоке (до 77 шт.).

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