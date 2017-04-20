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В марте 2017 года россияне увеличили расходы на простые удовольствия на 5,5%

УрБК, Москва, 20.04.2017. В марте 2017 года индекс «Кофе с молоком» (КсМ) показал традиционный рост в 5,5%, по сравнению с февралем этого года. Таковы данные социологического исследования холдинга «Ромир».



Базой для расчета индекса является динамика цен и объемов потребления 4 категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад.



КсМ в марте получил значение к 1014 п.п. То есть индекс вырос и в разрезе месяца, и в годовом выражении даже с учетом инфляционных показателей в 0,1% и 4,3% соответственно.



Рост КсМ в марте относительно предыдущего месяца состоялся в первую очередь благодаря увеличению объемов покупки всех ингредиентов индекса. Так, россияне в марте купили на 10% больше кофе, на 5,6% больше шоколада, на 6,7% — молока и на 1,6% — воды. И даже снижение цен почти на все составляющие КсМ не смогло помешать уверенному росту индекса. За месяц шоколад подешевел на 3,7%, молоко — на -2,5%, кофе — на -1,9%. Выросла в цене только вода, прибавив 7%.



А вот по сравнению с мартом прошлого года рост индекса был обусловлен скорее повышением цены на ингредиенты. Так, за год вода подорожала на 1,7%, кофе — на 2,7%, шоколад — на 4,4% и молоко — на рекордные 18%. При этом россияне немного меньше купили кофе — на -1,1% молока — на -7,2%. Но вот объемы покупки воды (+3,4%) и шоколада (+10,2%) за год даже увеличились.



Годовой же уверенный рост обеспечили и выросшие цены, и увеличившиеся объемы покупки ингредиентов индекса. Так, за год шоколад подорожал на 5,2%, кофе — на 10,7%, а молоко — на 12%. На 3,2% подешевела только бутилированная вода. А объемы изменились следующим образом: по сравнению с мартом прошлого года москвичи купили больше воды на 2,1%, кофе — на 3,8%, шоколада — на 12,7%. Объемы покупки молока только сократились на 12,6%, то есть почти на ту же величину, что и выросли цены на этот продукт.

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