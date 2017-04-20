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На Дальнем Востоке бушуют природные пожары

В лесах Дальнего Востока специалисты зарегистрировали 12 новых природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по ДФО.



«В минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло 12 новых пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 16 очагов: 10 в Приморском крае на площади 230,6 гектаров, пять в Хабаровском крае на площади 50 гектаров, один в Амурской области на площади 12 гектаров. Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 292,6 гектара», — говорится в сообщении.

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