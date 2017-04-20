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Тиллерсон раскритиковал политику Ирана

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал неудачным подходом стратегическое терпение в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению Тиллерсона, «всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз».



Также, по его словам, сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу.



«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого», — сказал он.

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