Дайджест
Тиллерсон раскритиковал политику Ирана
20 апрель 2017 (17:36)
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал неудачным подходом стратегическое терпение в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Тиллерсона, «всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз».
Также, по его словам, сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу.
«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого», — сказал он.
По мнению Тиллерсона, «всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз».
Также, по его словам, сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу.
«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого», — сказал он.
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