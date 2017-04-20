Новости дня
С начала года свердловские организации подали сведения об увольнении более 5,5 тыс. сотрудников
20 апрель 2017 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В январе-марте 2017 года в центры занятости Свердловской области поступили сведения от 38 организаций о предполагаемом массовом увольнении 5 тыс. 539 человек. Это более чем в два раза выше уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 678 человек). Об этом говорится в отчете регионального департамента по труду и занятости.
Кроме того, на Среднем Урале выросло число граждан, которые работают в режиме неполной занятости. Если на 1 апреля 2016 года их численность составляла 11 тыс. 495 человек, то на 1 апреля 2017 года — 14 тыс. 095 человек. В настоящее время 13 тыс. 708 сотрудников работают неполный день, 354 сотрудника — находятся в простое по вине работодателя, 33 сотрудникам предоставили отпуск без сохранения заработной платы.
На 1 апреля 2017 года численность безработных в Свердловской области составила 32 тыс. 978 человек. Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее (классифицируемых по методологии МОТ как безработные) составила 134,2 тыс. человек.
Кроме того, на Среднем Урале выросло число граждан, которые работают в режиме неполной занятости. Если на 1 апреля 2016 года их численность составляла 11 тыс. 495 человек, то на 1 апреля 2017 года — 14 тыс. 095 человек. В настоящее время 13 тыс. 708 сотрудников работают неполный день, 354 сотрудника — находятся в простое по вине работодателя, 33 сотрудникам предоставили отпуск без сохранения заработной платы.
На 1 апреля 2017 года численность безработных в Свердловской области составила 32 тыс. 978 человек. Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее (классифицируемых по методологии МОТ как безработные) составила 134,2 тыс. человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские предприятия в январе-августе сократили более 20 тыс. человек
- Свердловские предприятия в январе-августе сократили более 20 тыс. человек
- В январе-апреле предприятия Свердловской области заявили об увольнении более 4,5 тыс. человек
- В Свердловской области в простое по вине работодателя находится почти 6 тысяч человек
- За год количество безработных в Свердловской области выросло на 6 тыс. человек
Loading...