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С начала года свердловские организации подали сведения об увольнении более 5,5 тыс. сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В январе-марте 2017 года в центры занятости Свердловской области поступили сведения от 38 организаций о предполагаемом массовом увольнении 5 тыс. 539 человек. Это более чем в два раза выше уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 678 человек). Об этом говорится в отчете регионального департамента по труду и занятости.



Кроме того, на Среднем Урале выросло число граждан, которые работают в режиме неполной занятости. Если на 1 апреля 2016 года их численность составляла 11 тыс. 495 человек, то на 1 апреля 2017 года — 14 тыс. 095 человек. В настоящее время 13 тыс. 708 сотрудников работают неполный день, 354 сотрудника — находятся в простое по вине работодателя, 33 сотрудникам предоставили отпуск без сохранения заработной платы.



На 1 апреля 2017 года численность безработных в Свердловской области составила 32 тыс. 978 человек. Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее (классифицируемых по методологии МОТ как безработные) составила 134,2 тыс. человек.

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