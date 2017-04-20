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В Екатеринбургской агломерации в 2017 году отремонтируют почти 684 километра автодорог
20 апрель 2017 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Доме правительства Свердловской области в рамках десятой ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива» состоялось совещание проектного комитета Минтраса РФ «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
«Перед началом работы участников конференции от имени главы региона Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области поприветствовал заместитель губернатора Сергей Зырянов. Он отметил, что проект «Безопасные и качественные дороги» вошёл в число 11 приоритетных национальных проектов. Екатеринбургская агломерация в настоящее время активно развивается и вошла в этот проект наряду с еще двумя уральскими городскими агломерациями — Челябинской и Тюменской (всего проект реализуется в 38 агломерациях, расположенных на территории 36 субъектов РФ)», — говорится в сообщении.
В Свердловской области проектный офис уже создан. В него вошли представители федеральных и региональных властей, владельцы автодорог и иные учреждения.
«В феврале в нашем регионе было проведено общественное обсуждение проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации. Его результаты размещены на сайте министерства транспорта и связи. В утвержденный перечень автодорог Екатеринбургской агломерации вошли 613 км местных, 426 км региональных и 260 км федеральных дорог — всего более 1,3 тыс. км», — сообщили в пресс-службе правительства.
Финансирование программы только на 2017 год запланировано в объеме более 2,7 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. — средства региональной казны, 1,2 млрд руб. — федерального бюджета. Для сравнения, в ближайших агломерациях расходы этого года значительно ниже — в Тюменской агломерации на финансирование программы власти направят только 1,9 млрд руб., в Челябинской агломерации — 2 млрд руб.
«Перед началом работы участников конференции от имени главы региона Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области поприветствовал заместитель губернатора Сергей Зырянов. Он отметил, что проект «Безопасные и качественные дороги» вошёл в число 11 приоритетных национальных проектов. Екатеринбургская агломерация в настоящее время активно развивается и вошла в этот проект наряду с еще двумя уральскими городскими агломерациями — Челябинской и Тюменской (всего проект реализуется в 38 агломерациях, расположенных на территории 36 субъектов РФ)», — говорится в сообщении.
В Свердловской области проектный офис уже создан. В него вошли представители федеральных и региональных властей, владельцы автодорог и иные учреждения.
«В феврале в нашем регионе было проведено общественное обсуждение проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации. Его результаты размещены на сайте министерства транспорта и связи. В утвержденный перечень автодорог Екатеринбургской агломерации вошли 613 км местных, 426 км региональных и 260 км федеральных дорог — всего более 1,3 тыс. км», — сообщили в пресс-службе правительства.
Финансирование программы только на 2017 год запланировано в объеме более 2,7 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. — средства региональной казны, 1,2 млрд руб. — федерального бюджета. Для сравнения, в ближайших агломерациях расходы этого года значительно ниже — в Тюменской агломерации на финансирование программы власти направят только 1,9 млрд руб., в Челябинской агломерации — 2 млрд руб.
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