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«Уральская топливная компания» отзывает иск о банкротстве «Свердловскавтодора»

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. ООО «Уральская топливная компания» ходатайствует о прекращении производства по делу о банкротстве АО «Свердловскавтодор». Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Свердловской области.



Заявление о признании «Свердловскавтодора» банкротом «Уральская топливная компания» подала 13 апреля 2017 года. Сумма исковых требований составляет 30 млн 375 тыс. руб.



Напомним, АО «Свердловскавтодор» осуществляет содержание всех федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Свердловской области, и более 70% областных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Однако с 2004 года предприятие работает в убыток и сегодня является одним из наиболее проблемных в регионе.



17 февраля текущего года 100% акций компании с третьего раза были проданы на аукционе за 800,5 млн руб. Победителем торгов признано АО «Гарант»: его возглавляет Вячеслав Краснов, который связан с «Уральской горно-металлургической компанией».

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