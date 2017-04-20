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Инфляция в России замедлилась до 4,1% в годовом выражении

УрБК, Москва, 20.04.2017. Инфляция в РФ по состоянию на 17 апреля снизилась до 4,1% в годовом выражении. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».



«В марте инфляция снизилась до 4,3%, а по оценке на 17 апреля инфляция уже опустилась в годовом выражении до 4,1%, что очень близко к целевому уровню», — сказала она, выступая на коллегии Минфина. Цель ЦБ по инфляции в 2017 году составляет 4%.



Также она сообщила, что члены совета директоров ЦБ РФ на предстоящем 28 апреля заседании по денежно-кредитной политике могут обсудить два варианта снижения ставки — на 25 и на 50 базисных пунктов.



«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисных пунктов», — сказала Э. Набиуллина.

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