Новости дня

Инженер-электроник ЕВРАЗ НТМК стал призером конкурса УрФО «Славим человека труда»

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Ведущий инженер-электроник дирекции по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК Алексей Раимов занял третье место в конкурсе профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда» в номинации «Мехатроника». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В рамках конкурса инженер А. Раимов выполнил несколько заданий по сборке, программированию и запуску в работу гидравлической станции прессования для управления гидроцилиндрами. Были собраны электрические схемы, написаны программы. Конструкция работала как в автоматическом, так и в ручном режимах.



«А. Раимов работает на ЕВРАЗ НТМК более 15 лет. В сфере его ответственности — оперативное обслуживание, поддержание и улучшение качества работы систем базисной автоматики машин непрерывного литья заготовок конвертерного цеха», — рассказали в пресс-службе.



Также в качестве эксперта конкурса мехатроников выступил начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами сталеплавильного производства ЕВРАЗ НТМК Евгений Кравченко. Он был членом судейской коллегии и оценивал правильность выполнения работ.



«Комбинат уделяет большое внимание профессиональному развитию сотрудников. Представители ЕВРАЗ НТМК неоднократно становились призерами конкурса «Славим человека труда», а также чемпионата высокотехнологичных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech», — отметил директор предприятия по персоналу Алексей Пырин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: