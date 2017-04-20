Новости дня

Минфин оценивает объем «серой» зарплаты в РФ в 10 трлн руб. в год

УрБК, Москва. 20.04.2017. Министерство финансов оценивает объем «серой» заработной платы в РФ в 10 трлн руб. в год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова.



«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономикой», — сказал он.



По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов — и других механизмов вывода экономики из тени — расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков.



«Сокращение теневого сектора — существенный резерв для повышения собираемости налогов», — заявил А. Силуанов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: