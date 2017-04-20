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Минфин оценивает объем «серой» зарплаты в РФ в 10 трлн руб. в год
20 апрель 2017 (16:13)
УрБК, Москва. 20.04.2017. Министерство финансов оценивает объем «серой» заработной платы в РФ в 10 трлн руб. в год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова.
«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономикой», — сказал он.
По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов — и других механизмов вывода экономики из тени — расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков.
«Сокращение теневого сектора — существенный резерв для повышения собираемости налогов», — заявил А. Силуанов.
«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономикой», — сказал он.
По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов — и других механизмов вывода экономики из тени — расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков.
«Сокращение теневого сектора — существенный резерв для повышения собираемости налогов», — заявил А. Силуанов.
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