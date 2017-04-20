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НБКИ: В Свердловской области на 0,3% выросло количество заемщиков до 25 лет

УрБК, Москва, 20.04.2017. За I квартал 2017 года в Свердловской области доля заемщиков в возрасте до 25 лет выросла до 4,8%, что на 0,3% больше, чем в начале года (4,5%).



Всего на начало апреля 2017 года в России доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в общей структуре действующих российских заемщиков составила 5,2%, увеличившись с начала 2017 года на 0,4%.



Самая высокая динамика роста доли заемщиков с действующими кредитами в возрасте до 25 лет в I квартале 2017 года была продемонстрирована в Республиках Тыва (+1,4%) и Алтай (+1,3%), Еврейской АО (+1%), Хабаровском крае (+0,8%), а также в Сахалинской и Белгородской областях (также +0,8%).



При этом основным драйвером роста доли самых молодых заемщиков в I квартале 2017 года стало необеспеченное кредитование и в первую очередь сегмент кредитных карт. Так, 10,6% всех выданных с начала года кредитных карт пришлись на граждан в возрасте до 25 лет, а рост их доли по сравнению с IV кварталом 2016 года составил 1,4%.



В свою очередь, доля потребительских кредитов, предоставленных «молодежи» до 25 лет, достигла уровня 8% от общего количества выданных в I квартале 2017 года кредитов данного типа.

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