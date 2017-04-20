Новости дня

ЦБ: В апреле будет обсуждаться снижение ключевой ставки на 0,25-0,5%

УрБК, Москва, 20.04.2017. На ближайшем заседании совета директоров Банка России 28 апреля может быть дискуссия о снижении ключевой ставки от 0,25 до 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.



В настоящее время ставка ЦБ составляет 9,75%, последний раз она была снижена в марте на 0,25%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: