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ЦБ: В апреле будет обсуждаться снижение ключевой ставки на 0,25-0,5%
20 апрель 2017 (15:37)
УрБК, Москва, 20.04.2017. На ближайшем заседании совета директоров Банка России 28 апреля может быть дискуссия о снижении ключевой ставки от 0,25 до 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
В настоящее время ставка ЦБ составляет 9,75%, последний раз она была снижена в марте на 0,25%.
В настоящее время ставка ЦБ составляет 9,75%, последний раз она была снижена в марте на 0,25%.
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