Новости дня

Наиболее населенная часть России оказалась экологически неблагополучной

УрБК, Москва, 20.04.2017. Состояние окружающей среды в той части России, где сосредоточена большая часть населения страны, является неблагополучным по экологическим параметрам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оценку, которая содержится в стратегии экологической безопасности РФ до 2025 года.



«Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капстроительства», — говорится в разделе, посвященном текущему состоянию экологической безопасности РФ.



В документе подчеркивается, что в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 17,1 млн человек, что составляет 17% городского населения России.



В стратегии отмечается, что ситуация с качеством воды в водных объектах РФ «продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, стоков вод с сельхозугодий». По данным, приведенным в документе, лишь 11% сточных вод попадают в водные объекты РФ очищенными до установленных нормативов.



«Это приводит к тому, что от 30% до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности и заболеваемости населения», — говорится в документе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: