Вторичному рынку автомобилей грозит многолетняя стагнация

По данным портала «Автостат Инфо», в январе-феврале 2016 года в Свердловской области было продано 18 тыс. 275 подержанных автомобилей, что на 22,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Как отмечают наблюдатели, никаких предпосылок для восстановления этого рынка не предвидится. Сейчас он вступил в период длительной стагнации, который может продлиться все ближайшее десятилетие.Основной причиной снижения продаж подержанных автомобилей является падение реальных доходов населения. До начала кризиса многие свердловчане покупали авто, ездили на нем 3-4 года, затем перепродавали. После этого они приобретали новую машину с доплатой. Сейчас эта схема практически не работает. Из-за кризиса многие автовладельцы отложили замену старой машины на новую до лучших времен. В результате начался процесс старения автопарка.Представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов заявил, что средний возраст автомобилей в регионе постепенно увеличивается.«По данным Росстата, совсем недавно по России он составлял 12 лет, сейчас уже 13 лет. В Свердловской области такая же тенденция. В первую очередь это связано с падением продаж новых автомобилей. Кроме того, в регионе растет средний возраст владения машиной. Если раньше многие собственники продавали автомобили через несколько лет после покупки, то сейчас они настраиваются на более длительное пользование», — сообщил Максим Едрышов.При сохранении существующих тенденций в ближайшее время в регионе может возникнуть острый дефицит качественных подержанных автомобилей (от 3 до 5 лет). С одной стороны, из-за низкого уровня продаж новых авто этот сегмент практически не будет пополняться. С другой, средний возраст уже существующих машин на вторичном рынке постепенно растет.Если предположить, что в 2020 году экономическая ситуация в России резко улучшится, то это вряд ли станет стимулом для наращивания продаж подержанных машин. Потому что на вторичном рынке будет преобладать «автохлам», не отвечающий всем требованиям покупателей. Тем более многие продавцы по инерции будут просить за них неоправданно большие деньги. Это также может заметно затормозить процесс заключения сделок купли-продажи.Соответственно, реальное улучшение ситуации может произойти только через 3-4 года возобновления роста реальных доходов населения. Если российская экономика сможет преодолеть последствия кризиса в 2020 году, то вторичный рынок автомобилей справится со стагнацией только в 2023-2024 годах.В настоящее время у большей части населения просто нет средств на замену старого автомобиля на новый.«За последние 10 лет произошла определенная эволюция образа потребителя, который стал больше задумываться о том, что, возможно, не все деньги надо тратить, может быть, что-то оставить в заначке. Конечно, у большинства это небольшие деньги. У типичного среднего автопокупателя лишних средств нет, поэтому здесь надо выбрать: действительно ли сейчас автомобиль является самой важной покупкой», — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса АЕБ Йорг Шрайбер.В ближайшие годы ситуация вряд ли как-то улучшится. Поэтому единственный способ как-то оживить вторичный рынок автомобилей в период кризиса — стимулировать ввоз подержанных машин «молодого» возраста из-за рубежа.Напомним, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в нашу страну ежегодно ввозили 300-500 тыс. машин. Однако заградительные пошлины на иномарки с пробегом, введенные в 2009 году, обрушили объемы их ввоза более чем в 40 раз. Согласно данным «АСМ-холдинга», за январь-ноябрь 2016 года в Россию ввезли всего 17,3 тыс. подержанных иномарок. Это менее 0,5% от общего объема вторичного рынка.По всей видимости, после введения пошлин этот бизнес просто стал невыгодным для предпринимателей. Возможный дефицит качественных автомобилей на вторичном рынке может реанимировать эту, казалось бы, забытую схему продажи машин. В противном случае число сделок в этом сегменте будет непрерывно падать. Потому что других эффективных способов простимулировать спрос на подержанные автомобили пока не видно.