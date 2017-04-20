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Крупные предприятия Свердловской области стали самыми закредитованными в УрФО

20 апрель 2017 (13:58)

УрБК, Екатеринбург. 20.04.2017. Самыми закредитованными крупными предприятиями Уральского федерального округа признаны компании Свердловской области. Об этом на конференции «Актуальные вопросы развития рынка облигаций» в Екатеринбурге рассказала заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Светлана Фурдуй.

По ее словам, по итогам 2015 года коэффициент гиринга (зависимость от кредитов, — прим. ред.) у крупного бизнеса Свердловской области составляет 6,56.

«Это обозначает, что на 1 руб. собственных средств у этих компаний приходится 6,56 руб. заемных. Стоит отметить, что в 2014 году этот показатель равнялся 5,56», — сказала С. Фурдуй.

Среди субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа, предприятия Свердловской области, которые ориентированы на добычу полезных ископаемых, являются самыми закредитованными в регионе. Их показатель равняется 335%.

Уровень закредитованности областных предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, сегодня составляет 182%. Сельскохозяйственные предприятия — 141%, строительные предприятия — 106%, транспорт и связь —78%, торговля — 71%.

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