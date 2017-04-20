Дайджест
В Армении обнаружили пропавшего российского солдата
20 апрель 2017 (13:41)
Военнослужащий российской военной базы в армянском Гюмри, который пропал во вторник, найден. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе полиции.
«Военнослужащий препровожден в отдел полиции. Следов насилия на нем не обнаружено», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов был обнаружен в квартире женщины.
«Военнослужащий препровожден в отдел полиции. Следов насилия на нем не обнаружено», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов был обнаружен в квартире женщины.
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