Дайджест

В Армении обнаружили пропавшего российского солдата

20 апрель 2017 (13:41)

Военнослужащий российской военной базы в армянском Гюмри, который пропал во вторник, найден. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе полиции.

«Военнослужащий препровожден в отдел полиции. Следов насилия на нем не обнаружено», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов был обнаружен в квартире женщины.

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