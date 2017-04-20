Дайджест

В Армении обнаружили пропавшего российского солдата

Военнослужащий российской военной базы в армянском Гюмри, который пропал во вторник, найден. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе полиции.



«Военнослужащий препровожден в отдел полиции. Следов насилия на нем не обнаружено», — отметил собеседник агентства.



Уточняется, что военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов был обнаружен в квартире женщины.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: