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В ходе протестов в Венесуэле погибли три человека
20 апрель 2017 (13:41)
В ходе стрельбы во время акций протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли два студента и сержант Национальной гвардии. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Сторонники оппозиции вышли на улицы в Каракасе и других городах, протестуя против политики Мадуро, который, по их мнению, подрывает демократию и погружает экономику страны в хаос.
Сторонники президента по его призыву провели в столице контрдемонстрацию. Всего в массовых акциях с обеих сторон участвовали несколько сот тысяч человек. Как отмечается, эти протесты — самые длительные с 2014 года. По данным правозащитников, в среду, 19 апреля, в ходе протестов были арестованы более 400 человек.
Сторонники оппозиции вышли на улицы в Каракасе и других городах, протестуя против политики Мадуро, который, по их мнению, подрывает демократию и погружает экономику страны в хаос.
Сторонники президента по его призыву провели в столице контрдемонстрацию. Всего в массовых акциях с обеих сторон участвовали несколько сот тысяч человек. Как отмечается, эти протесты — самые длительные с 2014 года. По данным правозащитников, в среду, 19 апреля, в ходе протестов были арестованы более 400 человек.
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