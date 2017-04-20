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В центре Екатеринбурга выявлено около 500 незаконных рекламных перетяжек над проезжей частью

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) на сегодняшний день выявило в центре Екатеринбурга не менее 500 перетяжек, размещенных над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе мониторинга рынка наружной рекламы установлено, что недобросовестные рекламные агентства не информируют рекламодателя о прямом запрете размещения рекламных перетяжек на улицах города. В этой связи в адрес крупных организаций министерством направлены информационные письма о необходимости более требовательно подходить к выбору рекламораспространителя, запрашивать имеющуюся разрешительную документацию на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», — сказано в сообщении.



В соответствии с ГОСТ, размещение указанных рекламных конструкций является грубым нарушением закона и влечет административную ответственность. Кроме того, размещение рекламного носителя данного типа над дорогой угрожает безопасности дорожного движения и может нанести вред здоровью граждан, подчеркивает пресс-служба.



«В целях недопущения подрыва репутации рекламодателей Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области рекомендует заказчикам наружной рекламы по всем вопросам относительно законности рекламной конструкции и наличия разрешительной документации обращаться напрямую в департамент рекламы МУГИСО», — говорится в сообщении.

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